Lazio | Romagnoli | «Siamo riusciti a concedere solamente poche occasioni da gol a una squadra che di solito segna molto»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Alessio, difensore centrale della, ha parlato ai canali ufficiali UEFA al termine della sfida di Champions contro il Feyenoord Alessio, difensore centrale della, ha parlato ai canali ufficiali UEFA al termine della sfida di Champions contro il Feyenoord. PAROLE – «felici perchéda gol a unache di. Abbiamo messo in campo tantissima intensità. Ora sarà decisivo vincere contro il Celtic per passare il turno nel prossimo turno casalingo. Dobbiamo assolutamente vincere: vogliamo andare avanti in Europa».