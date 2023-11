Lazio | Lotito | «Kamada? Avrà spazio anche lui | è forte»

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Claudio, presidente della, ha tranquillizzato tutti sul rendimento e sul valore di Daichi: ecco cosa ha detto Intervenuto in zona mista ai microfoni dei cronisti presenti dopo-Feyenoord, Claudioha parlato così dello scarso minutaggio in biancoceleste di Daichi. LE PAROLE – «Daichi? Non è che abbia bisogno di essere più cattivo, ci saràper lui. È un calciatore, gli vogliamo bene. Aveva iniziato nel modo giusto poi ha rallentato, masicuramente modo di inserirsi al meglio. Mister Sarri crede in lui, enoi».

Se stasera ladovesse perdere pure col Feyenoord, oltre al probabile ritiro a Formello, forse servirà anche ... I biancocelesti sono fortunati, perché ci penserà il presidente Claudioa ...

La Lazio torna a vincere, la fa per la prima volta in Champions League in questa stagione e lo fa in una gara fondamentale. Ciro Immobile torna a segnare, sigla la sua rete numero 200 ...Ciro Immobile torna a segnare, e registra la rete 200 con l'aquila sul petto e regala il successo a Sarri. In campo anche Kamada sul ...