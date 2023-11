Lazio | le condizioni di Zaccagni | l’esito degli esami medici

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Mattiasi è sottoposto oggi alle visite mediche dopo l’infortunio patito ieri sera in-Feyenoord: le sueUscito infortunato da-Feyenoord, Mattiaoggi si è sottoposto ai controlliper per verificare l’entità del danno al ginocchio. Di seguito le sue parole. «Lo staff medico della S.S.comunica che il calciatore Mattiaè stato sottoposto in data odierna adclinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti al momento non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico del ginocchio destro, a seguito del trauma riportato nel corso della partita di ieri sera. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto ...

- Roma, pochi giorni al derby e Zaccagni a rischio: il comunicato ufficiale sulledell'attaccanteLafa il carico di autostima, in vista del derby con la Roma, grazie alla vittoria in Champions League contro il Feyenoord, preziosissima per poter sperare nel ...

Lazio in attesa, le condizioni di Luis Alberto verso il derby. Zaccagni… Cittaceleste.it

FLASH | Lazio, Zaccagni salta la Roma Le condizioni del giocatore FantaMaster

Da una parte e dall’altra sono da valutare diverse delle condizioni di alcuni dei titolari, in vista del derby di Roma. Perché all’Olimpico andrà in scena la sfida tra Lazio e Roma, in programma ...A preoccupare è soprattutto l'esterno, che intanto in giornata ha svolto gli accertamenti per valutare le proprie condizioni: «Lo staff medico della S.S. Lazio - si legge sul sito del club - comunica ...