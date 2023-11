Lazio | Immobile | ‘I rumors sull’Arabia? A volte alcune voci non fanno bene’ | Champions League

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 8 novembre 2023) 2023-11-08 00:58:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il gol di Ciroavvicina laagli ottavi di: 1-00 finale col Feyenoord scavalcato dai biancocelesti nel gruppo E. Nel post partita l’attaccante biancoceleste ha commentato così la gara: “È un gol importante che arriva in un momento non facilissimo – ha dettoa Sky – nel nostro girone comanda l’equilibrio. Abbiamo un’altra partita in casa da sfruttare al massimo prima di giocarci la qualificazione a Madrid, spero che questa partita ci dia la giusta carica anche per il campionato. Serviva un gol così, anche per tranquillizzare la mia situazione. È sempre bello segnare, a maggior ragione se è il gol della vittoria: 200 reti sono un traguardo davvero bellissimo, è stato fantastico ...