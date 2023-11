Lazio | Immobile e il record dei 200 gol | l' emozione è in Champions

(Di mercoledì 8 novembre 2023) ROMA - Un gol per portare lain vantaggio dopo un bel primo tempo giocato contro il Feyenoord. Non una rete qualunque: sono 200 per Cirocon la maglia biancoceleste .storico ...

ROMA - Grande festa all'Olimpico, vince lacontro il Feyenoord con il gol di Ciro. Una rete non banale: la 200esima in biancoceleste per il bomber e capitano, ma soprattutto è utile per portare a casa tre punti fondamentali. ...

Lazio-Feyenoord 1-0: decide Immobile | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport

Lazio-Feyenoord 1-0: la notte di Immobile, gol numero 200 in biancoceleste e Sarri vola al secondo posto nel g ilmessaggero.it

Ciro Immobile ai microfoni di Lazio Style Channel nel post gara di Lazio Feyenoord: MVP- «È un altro premio importante, ma devo ringraziare la squadra e anche i tifosi che hanno creato un’atmosfera ...La Lazio batte il Feyenoord di misura e si riprende il secondo posto nel girone. Al termine del match all’Olimpico, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Ciro Immobile. Le sue ...