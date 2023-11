Lazio | esami Zaccagni non evidenziano lesioni strutturali al ginocchio destro

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Laha emesso un comunicato ufficiale sulle condizioni di Mattia, che ieri contro il Feyenoord ha riportato un infortunio al: “Il calciatore Mattiaè stato sottoposto in data odierna adclinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti al momento non hanno evidenziatoa carico del, a seguito del trauma riportato nel corso della partita di ieri sera. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano pressoLab”. SportFace.

