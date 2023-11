Episodio da moviola in Salisburgo - Inter con il fallo di mano di Bidstrup sul tiro di Barella cheal rigore trasformato daMartinez. L'arbitro olandese Gozubuyuk esita un po', poi indica il dischetto dopo averci pensato. Il fallo è netto e il rigore da assegnare: ed è allora dagli ...

Champions League, Salisburgo-Inter 0-1: Lautaro porta i nerazzurri ... Sport Mediaset

Lautaro porta l'Inter agli ottavi: 0-1 a Salisburgo ilGiornale.it

A centrocampo c’è Frattesi e in attacco è Sanchez a far rifiatare Lautaro Martinez. Ma la novità è il ritorno in panchina di Arnautovic. Il primo tiro in porta è di Bidstrup, ma la sua conclusione ...Come a San Siro, l'Inter soffre un buon Salisburgo. Come a Salerno, serve Lautaro Martinez per portare a casa la posta. Come in entrambi i precedenti, anche alla Red Bull Arena vincono i nerazzurri: f ...