Lautaro Martinez | gol qualificazione! Inter corsara a Salisburgo

(Di mercoledì 8 novembre 2023)è terminata sul punteggio di 0-1., nel finale, firma il successo che vale la qualificazione agli ottavi di Champions League VITTORIA – L’vince ae si qualifica agli ottavi di Champions League con due turni d’anticipo. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa la squadra di Inzaghi si mostra più intraprendente dei padroni di casa pur concedendo qualcosa ai padroni di casa che si rendono pericolosi con Gloukh al 54? e Konaté al 58?. La svolta della gara al 68?: esce Sanchez ed entraed il “Toro” proprizia subito un’occasione da corner con una spizzata che di poco, Thuram, non trasforma in gol. Al 77? Asllani, entrato al posto di Calhanoglu, impegna Schlager con un bel tiro da fuori. ...

