Lautaro Martinez dalla panchina in Salisburgo-Inter! La scelta in attacco – CdS

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Simone Inzaghi recupera Marko Arnautovic nel giorno di-Inter e ritrova abbondanza in, ma per la sfida di UEFA Champions League uno trae Marcus Thuram dovrebbe riposare, almeno inizialmente. Ecco la probabileinsecondo il Corriere dello Sport. INin occasione di-Inter, inizierà. Staffetta scontata con Marcus Thuram o Alexis Sanchez, a segno nella partita d’andata e di nuovo titolare. Ecco la notizia. Un precedente favorevole. A Salerno, nell’unica occasione in cui Inzaghi decise di concedergli un turno di riposo,firmò la bellezza ...

L'Arabia Saudita è già pronto a scaricarlo e a gennaio può finire già sul mercato: l'Inter è pronta a farci un pensierinoUn attaccante per Inzaghi.e Thuram bastano e - finora - avanzano anche per l'Inter, ma il reparto offensivo dei nerazzurri dovrà essere rivisto da qui alle prossime settimane. Marotta (LaPresse) - ...

Milito: “Lautaro top player. Lo conosco da quando era bambino e si capiva che…” fcinter1908

TREVISANI, Beltran può diventare come Lautaro Martinez Firenze Viola

Le probabili formazioni di Salisburgo-Inter, partita della quarta giornata dei gironi di Champions League: Lautaro verso la panchina ...150 milioni sono troppi per un calciatore così Secondo qualcuno (leggi Ivan Zazzazoni), però, Lautaro non è paragonabile ai top-player che giocano in Premier, in Liga o in Ligue 1. Eppure tutte le ...