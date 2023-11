(Di mercoledì 8 novembre 2023) L’risponde alla Real Sociedad , batte in trasferta ile si assicura il passaggio matematicodiLeague con due giornate di anticipo. Alla Red Bull Arena finisce 1-0 per i nerazzurri grazie ad un calcio dinel finale diMartinez (partito dalla panchina). Terzo successo in quattro gare europee per la formazione di Inzaghi, che si porta a 10 punti...

Baidoo 5,5 : Quandosi vedono un po' di più i suoi limiti. Pavlovic 6 : Quando Sanchez si trova spalle alla porta, per lui è un gioco da ragazzi respingerlo. Nel secondo tempo soffre un ...

Champions League - Salisburgo-Inter 0-1: Lautaro Martinez entra e ... Eurosport IT

Lautaro entra e segna su rigore, battuto a domicilio il Salisburgo: Inter prima e agli ottavi di Champions Gazzetta del Sud

Anche a Salisburgo decide un gol di Lautaro. L'argentino è a quota 14 gol in 15 gare. Per quanto riguarda il Napoli, flop in casa contro l'Union Berlino. 1-1 il finale dal Maradona: Garcia stecca, De ...Scusateci per l'anticipo. Siamo già agli ottavi di finale di Champions League. L'Inter va di fretta, anche se il gol qualificazione arriva tardi, quasi in ritardo. Salisburgo è la città che ci apre le ...