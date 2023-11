Latitante di ‘ndrangheta arrestato a Orio dopo l’atterraggio

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 novembre 2023)al Serio. È statoall’aeroporto dial Serio Giuseppe Francesco Sganga, destinatario di un ordine di arresto ai fini estradizionali in quanto condannato in primo grado per concorso esterno in associazione di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti e ricettazione di un’autovettura; nonché per accesso abusivo a sistemi informatici e per tentate frodi informatiche in un altro processo. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile e dalla Sisco di Torino, dalla polizia stradale e dal Nucleo Investigativo dell’Arma dei carabinieri di Cuneo, e ha visto cooperare le autorità di polizia italiana e della Georgia. Sganga, infatti, era inserito nell’ambito del progetto 1-Can (Interpol Cooperation Against Ndrangheta), istituito per agevolare le ricerche di catturandi in ambito internazionale, partendo dal ...