Latina | truffa con i bonus edilizi | sequestrato mezzo milione di euro di crediti d’imposta inesistenti

..." Il paradosso " riflette Paolazzi " è che la seconda beneficiaria sia una nazione anch'essa... Articoli più letti Lasocial dei pacchi Amazon abbandonati di Claudio Bagnasco La Nasa ...

Latina. Truffa bonus edilizi, sequestrato mezzo milione di euro per ... Agenpress

Truffa sui bonus edilizi: la Finanza di Latina sequestrato mezzo ... Radio Studio 93

Truffa con i bonus destinati all'edilizia: i militari della Guardia di finanza di Latina stanno sta sottoponendo a sequestro preventivo d'urgenza beni per mezzo milione di ...E’ arrivato oggi il primo sequestro in provincia di Latina nell’ambito delle indagini per il contrasto ... 34/2020 e indagato per Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. In ...