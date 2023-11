L’analitica di Raiplay e di Rainews it deve essere pubblicata sul sito web | come funziona il monitoraggio del servizio pubblico

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Dati, numeri e contratti di. Ci sono delle circostanze, nel nuovo documento che descrive la digital media company della Rai, che presuppongono – per il prossimo quinquennio 2023-2028 – una maggiore incisività e una maggiore trasparenza rispetto ai dati che la Rai dovrà fornire anche per le sue piattaforme digitali. Non soltanto, per intenderci, lo streaming di, ma anche gli utenti e le sessioni relative alla nuova piattaforma.it, il nuovo polo aggregato dell’informazione delsul digitale (che ha un nuovo corso, ormai, dal 2022 in poi). In base a quanto definito nell’articolo 20 della bozza del nuovo contratto di, alla vocee vigilanza, la Rai prevede questo: «Rai, nei propri piani industriali, e? tenuta a ...