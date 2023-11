La ‘Via Crucis’ di Fernando Botero | quando l’arte è testamento spirituale

Leggi su funweek

(Di mercoledì 8 novembre 2023) È il Museo della Permanente di Milano ad allestire la prima mostra postuma dedicata aldi(1932 – 2023). Tra i grandi maestri contemporanei, noto per la sua abilità come pittore, scultore e disegnatore, l’artista colombiano ha segnato senza dubbiodel XX e XXI secolo con il suo stile inconfondibile. Fin da giovane, si distinse per la sua capacità di enfatizzazione degli elementi nei suoi dipinti, di cui aumentava volumi e dimensioni in maniera sorprendente. Fu proprio questa la caratteristica che, applicata sia agli oggetti sia ai corpi umani, accompagnò gran parte della sua carriera e rese lo stile dell’artista unico e riconoscibile nel mondo. Le sue opere, infatti, sono capaci di dare vita a mondi sensuali popolati da personaggi che emanano gioia attraverso forme abbondanti e ...