La svolta del Papa | Sì al battesimo per trans e figli di coppie gay

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Se non è rivoluzione, poco ci manca. "Unessuale, che si fosse anche sottoposto a trattamento ormonale e ad intervento chirurgico di riattribuzione di sesso, può ricevere il, alle medesime condizioni degli altri fedeli, se non vi sono situazioni in cui c'è il rischio di generare...

Laè stata scritta nero su bianco nelle Sacre Stanze vaticaneDicastero per la Dottrina della Fede, l'ex Sans'Uffizio. Firma: il cardinale prefetto Víctor Manuel Fernández, detto Tucho. ...

I trans potranno essere battezzati, svolta del Vaticano. Ok a gay padrini e testimoni di nozze ilmessaggero.it

Dichiarazione di Bletchley, svolta per lo sviluppo responsabile dell ... Cyber Security 360

Ma in serata è lo stesso Geronimo La Russa, che sente la necessità di fare chiarezza: "Sfido chiunque - scrive in una nota - a sostenere che non sia stata la mia professionalità a farmi svolgere ruoli ...“Non pochi vescovi, più che mai desiderosi di poter contare su uno o più esorcisti, impegnati nella pastorale della liberazione dall’azione straordinaria del maligno, lamentano di non avere nel loro ...