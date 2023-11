(Di mercoledì 8 novembre 2023) Jan Brokken ritrova e rilegge le lettere che sua madre Olga scrisse in gioventù alla sorella, durante gli anni del soggiorno in Indonesia. Prendendo le mosse da questo spunto narrativo, l’autore di Anime baltiche riscopre un capitolo semi sconosciuto della vita dei genitori, e torna a riflettere sul passato coloniale olandese. è anche un racconto musicale: Brokken si decide a scrivere dopo l’ascolto radiofonico del brano “I giardini di Buitenzorg” (titolo originale del libro) del compositore polacco Leopold Godowskij – che poi si scoprirà essere un ebreo lituano: un’altra “anima baltica” che popola l’affollata galleria dell’autore olandese. Nelle lettere della madre, quel brano è associato al frusciare degli alberi dell’orto botanico indonesiano in cui aveva vissuto giorni felici. I genitori di Brokken, novelli sposi, nel 1935 sbarcano a, colmi di speranza e di ...

"In un mattino di tarda estate sento alla radio un pezzo per pianoforte di una bellezza eccezionale, che s'intitola "The Gardens of Buitenzorg", dalladidi Leopold Godovskij". Già dall'...

La suite di Giava Il Foglio

Jan Brokken: «Il mio viaggio in Indonesia sulle note di mia madre» Avvenire

Nel romanzo “La suite di Giava” lo scrittore olandese, che riceverà a La Spezia il Premio Chatwin, fa rivivere i luoghi in cui hanno vissuto i genitori missionari ...L’appuntamento è per sabato 18 novembre al Teatro Civico della Spezia. Lo scrittore premiato: “È il riconoscimento più ambito che potessi avere” ...