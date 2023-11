La stagione horror di Rashford continua mentre la stella del Manchester United vede il rosso

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ladi Marcusè andata di male in peggio poiché l’attaccante delha ricevuto un cartellinonello scontro cruciale della Champions League del club dicontro il Copenhagen. I Red Devils avevano il controllo completo della partita quando una doppietta di Rasmus Hojlund ha regalato alla squadra di Erik ten Hag un comodo vantaggio per 2-0. Tuttavia,ha ora messo a rischio i tre punti poiché l’attaccante ha ricevuto un cartellinoalla fine del primo tempo. Molti riterranno che la decisione sia stata molto dura dato che loora deve lottare per la vittoria con solo 10 uomini. ?? CARTELLINOPER ...

Al di fuori dei recenti ruoli per cui ha messo solo la voce, come in AmericanStories e Anche io , l'attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow non recita davanti alla ...2023 Blanca 3si fa ...

9 inquietanti film horror (e una serie) ambientati al circo WIRED Italia

Disney+: le novità di novembre tra horror, azione e un po' di Natale AF Digitale

Proviamo a capire assieme quando potrebbe uscire la seconda stagione di Gen V su Prime Video: ecco le ultime news.Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale della seconda stagione di Reacher e ha annunciato che l’adrenalinica serie ...