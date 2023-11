La sinistra vuole gli sbarchi | non la dissuasione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Lasciate perdere le corbellerie più gravi e perfino ridicolmente irricevibili. «Deportazione», copyright di Angelo Bonelli; «Guantanamo», parole e musica di Riccardo Magi; «bassezza morale» per «sbarazzarsi di un'umanità che preme», Gad Lerner dixit; più le ormai consuete esibizioni di Laura Boldrini e Elly Schlein, due specialiste dell'autogol, come si sa. Ormai è chiaro: per costoro il problema principale non sono né gli scafisti né il traffico di esseri umani, ma uno Stato che inizia a difendere i propri confini. In ogni caso, anche prescindendo da queste sciocchezze sesquipedali, ciò che colpisce - nel grosso delle reazioni diall'intesa tra Italia e Albania sui migranti - è una capacità ormai collaudata di mancare l'essenziale e concentrarsi sul superfluo. Si affaticano sui dettagli, rincorrono ciò che è al margine, ma non vedono quel che sta al centro ...