La Regione Campania a Londra per il World Travel Market 2023

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Napoli. Anche quest’anno lapartecipa alla prestigiosa fiera turistica, in programma adal 6 all’8 novembre con ben 38 operatori, tra albergatori, enti locali, operatori del settore, associazioni del territorio. L’Italia, e in particolare la, conferma la sua posizione primaria tra le preferenze turistiche internazionali, come evidenziato nella conferenza stampa di inaugurazione del padiglione italiano ENIT. “La– ha affermato l’Assessore al Turismo Felice Casucci – partecipa alle fiere internazionali in una posizione di prestigio assoluto per la singolare capacità di raccontare un’esperienza di viaggio che unisce cultura viva, paesaggi marini e appenninici noti e ...