La regina Camilla si rimette il Coronation dress e la corona di Elisabetta II

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il 7 novembre è stata una giornata importantissima per Carlo III che, a Westminster, ha tenuto il suo primo King’s Speech. Il Re ha partecipato all’apertura del Parlamento in qualità di regnante. Al fianco del sovrano, due donne che ricoprono un ruolo fondamentale nella sua vita: la sorella minore, la principessa Anna, e la moglie, la. Il primo discorso in Parlamento Carlo a Westminster“È memore dell’eredità di servizio e devozione lasciata dalla mia amata madre, la defunta, a questo Paese, che pronuncio il primo King’s Speech in oltre 70 anni”: ha esordito così Carlo III nel suo discorso in Parlamento. Il discorso di un re nella Camera dei Lord mancava infatti dal 1950, dal 1952 il compito è sempre spettato aII. Sebbene lui abbia già partecipato alla cerimonia che segna ...