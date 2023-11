La proposta di Michel Ue | Acquistiamo il grano dell' Ucraina per inviarlo ai civili in Medioriente | Tokyo | G7 unito nel sostegno a Kiev

08 nov 16:50Ue: inviare il grano dall'Ucraina ai civili in Medioriente 'Propongo che l'Ue acquisti ... Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles, spiegando che 'l''Unione ...

La proposta di Michel: inviare grano dall'Ucraina ai civili in Medio ... IL MONDO - RIVISTA ITALIANA ILLUSTRATA DI POLITICA, ECONOMIA, CULTURA E SOCIETA'

L’Istituto nazionale di urbanistica presenta la proposta di legge sulla ... Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Charles Michel: «Hamas non deve avere il futuro al governo di Gaza. Il diritto di Israele di difendersi deve essere in linea con le leggi internazionali e umanitarie. Un assedio di Gaza non lo è».Desde o dia 26 de outubro de 2023, o Projeto de Lei 5230/2023 do Governo Federal que modifica o Novo Ensino Médio (modelo aprovado em 2017 e que desde a implementação em 2022 é alvo de críticas) trami ...