La Promessa Anticipazioni Puntate dal 13 al 17 novembre 2023 | Petra spinge Cruz a licenziare Pia mentre Simona delude Candela

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Scopriamo insieme ledelledella Soap La, in onda su Canale5 nella settimana dal 13 al 17

Lava in onda su Canale 5 , dalle ore 16.40 alle ore 16.55 . La Soap ci porta nella Spagna del ... Scopriamo insieme ledegli episodi che saranno trasmessi dal 13 al 17 novembre ...

La Promessa su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 6 al 10 novembre La Gazzetta dello Sport

La Promessa anticipazioni 7 novembre: Manuel inizia a ricordare ... Movieplayer

Tanti colpi di scena accadranno durante la nuova puntata de La promessa che il pubblico avrà modo di vedere giovedì 9 novembre dalle ore 16:40 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipa ...Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 9 novembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Deacon passerà una bollente serata in compagnia di una donna misteriosa, presentatasi ...