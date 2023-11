La Promessa | anticipazioni 9 novembre | Simona fa una confessione choc a Candela | che se ne va

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 8 novembre 2023) La: momento sconvolgente tra, che potrebbero non essere più amiche. Petra commetterà un’altra cattiva azione e tra Lorenzo e Curro avviene l’inaspettato. La: “doppia” perIl malvivente che diceva di chiamarsi “Padre Camilo”, ma in realtà si chiama Roman e di essere un sacerdote, non è stato affatto dimenticato a “La“, anzi, ricomparirà. A proposito di lui, in quella di dopodomanirivelerà adi aver confessato al “prete” ( nel corso del sacramento, rivelatosi poi fasullo), che il proprio marito aveva ucciso il suo! Perché si era arrivati ...