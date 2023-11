La preferenza per il primitivo

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Difficile non trovare in qualche casa di amici, o sui tavoli delle Feltrinelli, il suo The story of art, bestseller che ha venduto oltre 6 milioni di copie, ed è comune trovare uno storico – e non solo dell’arte – che ha sentito l’influenza del suo Art and illusions, ma poco invece si è parlato di questo di Ernst H. Gombrich, uscito nel 2002 e portato ora in Italia da Einaudi (a cura di Lucio Biasori, traduzione di Valentina Palombi). Gombrich, fuggito con l’arrivo dei nazisti dalla Vienna borghese e artistica, dove i genitori erano amici di Mahler e Brahms, ha passato gran parte della sua carriera a Londra, al Warburg Institute, e questa è la sua ultima opera. Meno divulgativo e meno ordinato dei suoi altri scritti, , terminato poco prima della morte, pone la domanda: come mai nell’uomo prevale un fascino per ciò che èquando si parla di opere d’arte? Da ...