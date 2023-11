La piccola indi | “Sgomento per la disumanità giudici Si faccia di tutto per trasferimento in Italia” | invoca Pro Vita & Famiglia

(Di mercoledì 8 novembre 2023) “Ci lascia sgomenti il cinismo e ladeiinglesi che continuano a rifiutare le possibilità di cura offerte adal Bambin Gesù dì Roma, un’eccellenza pediatrica a livello mondiale. Difronte a due pareri scientifici diversi sul miglior interesse della bimba, la magistratura inglese sta preferendo con ostinazione ideologica quello che ne procura la morte per asfissia rispetto a possibili percorsi palliativi alternativi. Chiediamo a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, ine nel Regno Unito di intensificare ogni sforzo per portare la nostra concittadinaGregory in, a casa sua”. Così Jacopo Coghe, portavoce di Proonlus. Max L'articolo proviene da ...

Il Cdm d'urgenza per dare alla piccola Indi Gregory la cittadinanza italiana AGI - Agenzia Italia

Altro no a Indi, per l'Alta Corte di Londra la “piccola italiana” deve morire Avvenire

Appaiono sempre più remote le possibilità per Indi Gregory di arrivare in Italia. Il tribunale inglese ha ordinato per giovedì 9 novembre alle 15, ora italiana, lo stop ai trattamenti vitali per la ...Sarà trasferita al Bambino Gesù di Roma. L'Alta corte di Londra aveva ordinato la sospensione dei trattamenti vitali Un Consiglio dei ministri convocato d'urgenza per dare un'ultima speranza alla ...