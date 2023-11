La padrona del cane precipitato in via Frattina esasperata | io minacciata e insultata sui social Ora basta

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Emilia Pawlak, ladelin Via, così come suo marito, i figli, li conoscono tutti come persone giovani, attive, educate e, soprattutto, che amano molto gli animali. Ma dal giorno di quel terribile incidente, quando il rottweiler Cody si è schiantato a terra precipitando dal terzo piano del palazzo, colpendo una ragazza incinta, la curiosità intorno a questa famiglia è diventata esagerata. E prodromica a continue intrusioni nella privacy dei suoi componenti. Un’attenzione ai limiti della morbosità che ormai non investe più solo vicini, conoscenti e negozianti della zona, infastiditi dall’indiscreto di turno che continua a fare ipotesi su quanto accaduto. Ma che coinvolgerebbe, a detta di quanto denunciato dalla stessa Emilia, una non meglio precisata pletora di utenti ...

Minacciata sui social; i figli presi di mira a scuola. Emilia Pawlak dice: "pronta ad agire per vie legali per tutelare la mia famiglia" ...Non posso più uscire di casa senza essere minacciata e insultata”. Lo afferma Emilia Pawlak, la padrona del rottweiler morto dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento di via Frattina a ...