La meraviglia che producono le immagini del cosmo di Euclid

(Di mercoledì 8 novembre 2023) A osservare il cielo dalla Terra, abbiamo da sempre avuto la sensazione che là, fuori da quella che abbiamo imparato a chiamare atmosfera, ci fosse qualcosa di sterminato e incredibile. Quello che potevamo vedere era qualche luce, una minuscola anticipazione di quello che poi avremmo iniziato a scoprire. Questa curiosità non ha nulla a che fare con la scienza. Ha a che fare con la sorpresa, o meglio con la volontà di farci sorprendere, ilrci di fronte a qualcosa che crediamo talmente lontano da essere inavvicinabile. Va così da sempre, dalla prima persona della storia che si è posto la domanda perché siamo qui?. Questa curiosità, fortunatamente, in qualcuno si è trasformata in esigenza di conoscenza e quindi in scienza, ma rimane ancor oggi qualcosa di minoritario, marginale forse. I più guardano ancora il cielo e ci vedono, quando si esce dalle città, quel ...