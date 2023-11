La guerra in Medio Oriente non fa dimenticare la questione Ucraina al G7

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L'non passa in secondo piano per colpa dellaintra Israele e Hamas. «Il nostro fermo impegno a sostenere la lotta dell'per la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale non verrà mai meno», è questo il contenuto del documento finale della riunione dei ministri degli Esteri del G7 andata in scena a Tokyo. «Continuiamo a condannare nei termini più forti l'aggressione della Russia e ci impegniamo a sostenere l'per tutto il tempo necessario, aumentando la pressione economica e imponendo sanzioni robuste e altre restrizioni contro la Russia. Una pace giusta e duratura non può essere realizzata senza il ritiro immediato, completo e senza condizioni delle truppe e dell'equipaggiamento militare della Russia dal territorio ...