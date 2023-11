La grande posta in gioco sui nostri beni pubblici

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Uno dei motivi per cui fu votato il sindaco Gaetano Manfredi, al netto delle debolezze delle altre candidature alternative, è perché essendo uomo del “sistema” avrebbe portato i soldi a Napoli che furono con dolo sottratti e non dati all’amministrazione che ho avuto onore ed onere di guidare. Effettivamente, insediatosi Manfredi è stato firmato il patto per Napoli e sono arrivati tanti soldi. Ma dove sono andati? E poi, sono state spese tutte le risorse che noi avevamo investito e programmato? Perché non si realizzano le opere che avevamo iniziato o che stavano per iniziare alla fine del nostro mandato, anche rallentate dalla pandemia del Covid? Il patto per Napoli è servito sinora ad aumentare tasse e imposte ai napoletani, perché servizi migliori non ci sono e la qualità della vita non è migliorata. L’amministrazione Manfredi perde anche risorse sul Piano nazionale di ripresa e ...