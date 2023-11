La generazione disumana - Roberto Pecchioli

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il quotidiano americano Washington Times, di orientamento conservatore, ha pubblicato un pistolotto dal titolo "La", un pesante atto d'accusa verso i giovani, bollati come "disumani".

Il quotidiano americano Washington Times, di orientamento conservatore, ha pubblicato un pistolotto dal titolo "La", un pesante atto d'accusa verso i giovani, bollati come "disumani". L' esempio imbarazzante di una tesi corretta espressa con gli argomenti e i bersagli sbagliati. L'autore è ...

L'aborto, l'origine del Male provitaefamiglia.it

La guerra unica soluzione Falso left

Il pellegrinaggio in ricordo di un giovane prematuramente scomparso e il trucco di giocare con le parole per nascondere il reale ...La violenza disumana emerge come tratto identitario del nazismo e ... Oggi è molto meno forte la coscienza dell’orrore della guerra, maturata da più di una generazione che sapeva capire il valore ...