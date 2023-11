La gabbia dei conigli

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 8 novembre 2023) "In una serata calda, nell’appartamento C4, Blandine Watkins esce dal proprio corpo. Ha solo diciott’anni, ma ha passato la maggior parte della sua vita desiderando che succedesse. E’ un’agonia dolce, dicevano, come promettevano le mistiche. E’ come se la tua anima fosse trafitta di luce, dicevano le mistiche, e avevano ragione anche su questo. Le mistiche chiamano quest’esperienza Trasverberazione o Assalto del Serafino, ma a Blandine non appare nessun angelo. C’è però, un uomo bioluminescente sulla cinquantina, che brilla come una lucciola. Corre verso di lei urlando”. Questa è la prima immagine che ci viene offerta di Blandine, diciottenne magra e bellissima, che vive con tre coinquilini – tutti più o meno innamorati di lei e tutti con storie di affido alle spalle. Condividono i muri di un appartamento scrostato in un palazzo di Vacca Vale, cittadina immaginaria dell’Indiana, e ...