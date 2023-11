(Di mercoledì 8 novembre 2023) Unche porta i suoilontano delle macerie. Questo è quello che ritrae un’immagine circolata molto negli ultimi giorni che viene condivisa da molte persone per commentare la situazione in Palestina. Nella striscia di Gaza, secondo i dati diffusi dalla sanità locale, sotto il controllo di Hamas, sono morti almeno 3.700 minori. A prescindere dalla veridicità dei dati, laevidenti. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“. Per chi ha fretta: Un’immagineun uomo che porta con sébambini allontanandoli dalle macerie. La ...

... le nuovecon Alessandro Carollo a Milano Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Cristian Totti festeggia i 18 anni a casapapà Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Michelle Hunziker scardina un ...

La foto del padre palestinese con i cinque figli mostra i segni dell'intelligenza artificiale Open

Perché la foto del super sottomarino nucleare americano nel Canale di Suez è un messaggio per Teheran la Repubblica

«Ne vendo molte, ma non so chi le produca - spiega il gestore del chiosco - Mi vengono mandate dal distributore». Ma Varese non è la sola ad avere il mare: anche Milano ha la sua spiaggia e le sue ...È sportivo come lei, è laureato in Legge e ha 32 anni. La pallavolista italiana ha (ri)trovato chi le fa battere il cuore. Perché, come aveva detto a Oggi, ...