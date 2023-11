La Conferenza Stampa | Matteo Paolillo prosegue la seconda stagione del format su RaiPlay in cui i ragazzi si improvvisano giornalisti

Roma, 08 novembre 2023 Più impegno per il contrasto al bullismo. Si è tenuta in Senato lain cui è stato fatto il punto sulla proposta di legge di Fratelli d'Italia, confluita in un testo unico licenziata alla Camera e che adesso in Senato è in attesa di iniziare l'iter ...

Salisburgo-Inter | Conferenza stampa pre-match | Inzaghi e Arnautovic Inter - News Ufficiali

La guerra fra Israele e Hamas è giunta al 32esimo giorno. Il bilancio delle vittime palestinesi dell’offensiva militare israeliana in corso nella Striscia di Gaza sarebbe superiore a 10 mila, secondo ...L'allenatore portoghese ha parlato in conferenza stampa in vista della partita della Roma in casa dello Slavia Praga, l'ultima delle quattro che lo Special One salterà per squalifica: "Se c'è qualcuno ...