La cantante entra nel cast condotto da Antonella Clerici Prende il posto dei Ricchi e Poveri

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L’annuncio è arrivato via social sorndo tutti: Arisa torna in tv. Lasarà tra i coach di The Voice Kids, il talent di Rai1 dedicato ai giovani talenti della musicadaa partire dal 24 novembre. Arisa si presenta nuda su Instagram: «Valuto proposte di matrimonio» X ...