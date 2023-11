La benzina a due euro al litro è un lontano ricordo | pioggia di ribassi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Scendono le quotazioni petrolifere, con il Brent ieri a 81 dollari e nuoviper i prodotti raffinati che determinano una discesa dei prezzi dei carburanti alla pompa, cone gasolio praticamente appaiati a 1,85in media nazionale self service. Continua a fare eccezione il Gnl, che sale sopra quota 1,4/kg sulla scia del rialzo delle quotazioni internazionali. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo ali prezzi consigliati die diesel. Stessa mossa per Q8, mentre per Ip registriamo un ribasso di 1,5 cent/sulla verde e di un centesimo sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi ...