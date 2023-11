Kamikaze ecologisti e pro-Hamas | quell' inquietante filo rosso in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) È quando un conflitto ormai è perso che compaiono i. È questo lo stadio cui è arrivato il movimento giovanile in Europa: il momento dell'autolesionismo molesto, dell'odio a casaccio verso l'Occidente. Ed è questo ilche lega le proteste ultra - ambientaliste di Londra ae pro-in. A Napoli è stato organizzato un blitz per dare un seguito alle manifestazioni antisioniste delle scorse settimane: un gruppetto di militanti legati ai centri sociali della città ha occupato l'Università Orientale, facendosi prendere di mira sia dal rettore che dai passanti. Un'azione rivendicata con un comunicato a dir poco preoccupante - circa una notizia falsa per riga che culmina in un appello a sottoscrivere la petizione “Don't stay silent” lanciata dall'università palestinese Birzeit di ...