Juventus | giornata di allenamento | la dirigenza segue l’Under 23 ad Alessandria

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Laprepara la sfida di sabato con il Cagliari, gara della 12esimadi Serie A, in programma alle 18 all’Allianz Stadium di Torino. Una nuova occasione per la truppa allenata da Massimiliano Allegri di tornare in testa al campionato, anche solo per una notte, in attesa di vedere cosa farà l’Inter il giornonte contro il Frosinone. Per tornare in vetta la squadra bianconera dovrà però centrare la quinta vittoria di fila dopo i successi con Torino, Milan, Hellas Verona e Fiorentina. Il gruppo si sta allenando in questi giorni al JTC Continassa e oggi ha svolto un lavoro mattutino. Il tecnico livornese dovrà studiare una nuova soluzione di ripiego dopo la squalifica di Rabiot. Ecco, quindi, che McKennie potrebbe tornare a giocare in mezzo insieme a Locatelli e Miretti lasciando spazio sulla corsia destra a Cambiaso ...