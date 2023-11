Juve su Phillips | ma il Newcastle fa sul serio

Commenta per primo La Juventus deve fronteggiare una concorrenza sempre più agguerrita per Kalvin: non solo Newcastle e Tottenham , come riferisce la stampa britannica sul centrocampista del Manchester City è vivo l'interesse del Liverpool .

Mercato Juve: Phillips ti piace davvero Tuttosport

Phillips Juve, il City vuole darlo ai bianconeri! Incontro a Londra con l'entourage Juventus News 24

Calciomercato Juve, non solo Phillips nel mirino: adesso Giuntoli guarda con molto interesse alle occasioni in Premier E’ una Juventus sempre attenta alle possibili occasioni che il calciomercato potr ...107' Ancora Scaglia - Sale in cattedra il portiere della Juventus che salva ancora il risultato su un tiro di Fischnaller. Inizia il secondo tempo supplementare Fine primo ...