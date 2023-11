Juve | si prolungano i tempi del recupero per Alex Sandro

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 novembre 2023)oggi non si è allenato con il resto del gruppo: ildall’infortunio per il brasiliano procede a rilento Le condizioni disono un punto interrogativo per la. Come riferito da Francesco Cosatti a Sky Sport 24 il difensore brasiliano nemmeno oggi ha lavorato con la squadra. Ad oggi sembra difficile che Allegri rischieràa breve, visto quanto sta facendo bene la difesa. Si allungano, quindi, idie di ritorno in campo del giocatore. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM