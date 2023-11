Jeremy Allen White | Mi hanno chiamato al provino di un film in stile Marvel e poi mi hanno detto ' Fottiti'

(Di mercoledì 8 novembre 2023), star della serie "The Bear", ha svelato di aver fallito per ildi "unin". Intervistato da GQ riguardo l'incredibile successo di The Bear, serie che lo vede protagonista,ha svelato di aver fatto ilper "una specie di" ma di non essersi trovato bene. "Avevo un atteggiamento sbagliato. Penso di aver interpretato tutto in modo sbagliato", racconta l'attore. "Gli ho: 'Ditemi perché dovrei fare il vostro', e loro mirisposto: 'Non ti diciamo niente,'. Non capisco perché i ...

