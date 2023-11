Italia | firmati 7 nuovi accordi con Agenzie dell’ONU

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Lotta al lavoro minorile e alle violenze di genere, emancipazione femminile nelle campagne, istruzione, sanità, cura degli orfani, imprenditorialità ad alta crescita sono gli obbiettivi o ambiti su cui l’– in una cerimonia svoltasi presso l’ambasciatana al Cairo , si sono formati settedi Cooperazione allo sviluppo da realizzare in Egitto con varieLe firme sono state apposte alla presenza della ministra della Cooperazione egiziana Rania El Mashat e del collega responsabile per il Lavoro, Hassan Shehata. Una “Lotta alle peggiori forme di lavoro minorile attraverso l’attuazione” dell’apposito “Piano d’azione nazionale” 2018-2025? che riguarda il “sostegno alla famiglia” è stata ad esempio concordata con l’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) mentre con ...