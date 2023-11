Italia-Albania | Tajani al G7 | “Accordo sui migranti rispetta diritto internazionale”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il ministro degli Esteri, Antonio: “L’con l’il”. Il ministro degli Esteri, Antonio, è intervenuto sul tema caldo a margine dell’incontro con i ministri degli Esteri del G7 a Tokyo. “L’sottoscritto con lo Stato albanesetutte le norme comunitarie, ben diverso da altri accordi che sono stati fatti da altri Paesi. Punta ad avere la massima sicurezza e fare in modo che coloro che non hannoto le regole e non hannodi entrare inpossano essere riaccompagnati nei loro Paesi di origine”.Leggi anche:, ...

Con questo protocollo, il cittadino straniero che si trova ine si vede riconosciuta la non ...persone in un altro Stato o perché i centri che il governo non riesce a realizzare ini ...

Migranti, accordo Italia-Albania, bufera a Tirana. Il Pd:'Serve voto delle Camere' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Accordo Italia-Albania sui migranti, cosa prevede il piano Sky Tg24

Blitz della Polizia e del Fbi contro le famiglie mafiose che operano tra Italia e Stati Uniti. Sono in corso una serie di fermi tra Palermo e New York nei confronti di 17 persone ritenute appartenenti ...Secondo il Cardinale Matteo Zuppi, gli accordi stipulati tra Italia e Albania sulla gestione dei migranti rappresentano "in qualche modo un'ammissione di non essere in grado" di gestire il fenomeno.