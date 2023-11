Italia-Albania | Ciriani fa impazzire la sinistra | “Il passaggio in Parlamento non serve” Parte il delirio

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tommaso Foti a muso duro contro il M5S emanda in tilt le opposizioni. L’accordo con l’sui migranti sta corrodendo il già fragile sistema nervoso delle opposizioni. Quando si sentono parole come “vergognoso”, “inaccettabile”, “eversivo” è segno che oltre alla sceneggiata c’è il nulla. Una sceneggiata a puntate: martedì sotto accusa è stato il merito di un Accordo tra Meloni e Rama, che le Erinni delle opposizioni hanno bollato come: inutile, dannoso, anticostituzionale. Hanno urlato che è contro le regole europee, quando al contrario, l’Ue era stata informata. Va poi in scena la seconda puntata dell’isteria collettiva. Il ministro dei Rapporti con ilannuncia che il provvedimento non passerà dalle Camere.il. Trattato ...

Palazzo Chigi: i vicepremier pienamente coinvolti. Tirana pubblica l'intesa. Nel testo integrale anche gli allegati sulle aree e i rimborsi

Migranti, accordo Italia-Albania, bufera a Tirana. Il Pd:'Serve voto delle Camere' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Centri migranti in Albania, ecco quanto costeranno all'Italia: le voci di spesa Sky Tg24

Le cifre dell’accordo Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha dichiarato che l’accordo non richiederà l’approvazione delle Camere in quanto si tratta di un trattato di ...Rama: 'In Albania un centro di accoglienza e uno di primo arrivo' In base al protocollo firmato con l'Italia, in Albania ci sarà un solo centro di accoglienza con tremila posti, e un posto di primo ...