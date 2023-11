Istituti tecnici e professionali | la riforma Valditara approda in Senato | cosa cambia per studenti e professori

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Sta perre inladeglidel ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe. Riduzione dei percorsi scolastici da 5 a 4 anni in via sperimentale, istituzione degli Its Academy, rafforzamento delle materie di base come italiano e matematica, più ore di alternanza scuola-lavoro, ampliamento dell’offerta didattica e revisione del voto di condotta: sono questi i punti cardine delladel Ministero. Il traguardo a cui miraè la costruzione di un nuovo impianto delle scuole superiori tecniche eaffinchée studentesse possano essere pronti alle esigenze del mercato del lavoro. Appoggiata sia dalla ...