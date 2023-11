Israele | Segre | “In foto ostaggi rivedo chi non è tornato da Auschwitz”

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 8 novembre 2023) (Adnkronos) – “Nel 1945 avevo 15 anni. Ne ho 93 e devo ancora essere qui?”. Una constatazione amara quella della senatrice a vita Liliana, che ieri sera ha partecipato a un evento a un mese dall’attacco di Hamas controalla sinagoga centrale di Milano, rivestita dalle immagini delle persone rapite. “Vedere questegrafie mi fa venire in mente quando nel 1945 sono tornata dae a settembre e ottobre venivo tutti i pomeriggi alla comunità ebraica, che era allora in via Amedei. Era pieno digrafie di gente che non sarebbe mai tornata e mi chiedevano se mi ricordavo di qualcuno”, racconta all’Adnkronos la senatrice a vita sopravvissuta ai campi di concentramento. “Avevo 15 anni. Ne ho 93 e devo essere qui? Non c’è niente da dire”, ma “l’importanza di essere qui è ...