...30 è prevista Napoli - Empoli, ma nello stesso giorno alle 20:45 ci sarà Kosovo -, valida ... Delicato: a un certo punto della, ad esempio, Rrahmani è finito al centro di uno scambio ...

Israele, la storia: dalla cacciata degli arabi alla guerra dei Sei giorni Corriere della Sera

Uno a Gaza, l’altro in Israele: «Amici soprattutto ora, in mezzo all'orrore» Avvenire

Non c’è alcun dubbio che un giorno, sui libri di storia, qualcuno dovrà ricordare la fermezza ... nel suo recente viaggio in Israele e Giordania, dei “passi concreti” proposti dagli Stati Uniti a ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...