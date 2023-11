Israele | «Hamas ha perso il controllo del nord di Gaza» Netanyahu ribadisce | «Senza la liberazione degli ostaggi non ci sarà nessun cessate il fuoco»

(Di mercoledì 8 novembre 2023)haildeldi. Lo ha reso noto il portavoce dell’esercito israeliano, Daniel Hagari, in una dichiarazione televisiva. «Abbiamo visto 50mila abitanti dispostarsi daldella Striscia dial sud. Si stanno muovendo perché capiscono chehailnel– ha affermato, citato dal Guardian – e continua a perderlo». Le forze israeliane «continuano ad intensificare l’attacco» controCity e «hanno causato danni significativi alle forze aeree e navali di», ha concluso Hagari. Nel frattempo, il premier israeliano Benjaminha ribadito che ...

Hamas conferma negoziati: "12 ostaggi per tre giorni di tregua" | Guterres (Onu): "A Gaza il numero dei bambini morti supera qualunque guerra" TGCOM

Israele non molla la presa sui tunnel di Hamas e continua la caccia ai leader della fazione jihadista. Oggi è stata la volta di Mohsen Abu Zina, capo della produzione di armi di Hamas, un ruolo ...Vulcano, la nave ospedale italiana diretta in Israele. Una nave con sale operatorie ... guerra in corso e che nulla c'entra o ha responsabilità con i terroristi di Hamas che hanno compiuto gli eccidi ...