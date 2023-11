Israele-Hamas | Crosetto | “Ci chiedono carabinieri per dialogo con palestinesi”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Dopo l’inizio del conflitto tra, “sono tempi difficili ma in Libano, la più potente nazione del mondo ora che ha bisogno di parlare coie trovare un interlocutore ha chiesto aiuto all’Italia, aiche hanno formato in questi anni i. Un ruolo fondamentale riconosciuto al nostro Paese attraverso il lavoro di persone che nessuno di voi conosce e neanche io conosco che in questi anni hanno lavorato servendo lo Stato. Questa è l’Arma dei”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guidonel corso della presentazione del Calendario storico dell’Arma deiall’Auditorium Parco della Musica. “Oggi partirà la nave Vulcano attrezzata con un ospedale che vogliamo mandare vicino le zone ...

...avrebbe dichiarato che il braccio militare diha le proprie ambulanze e che il loro aspetto è 'simile alle ambulanze civili per evitare di destare sospetti o di essere presi di mira da'.

Hamas: "Trattativa in corso per la liberazione di 12 ostaggi in cambio di tregua di 3 giorni" - In partenza per Gaza la nave italiana Vulcano, un ospedale galleggiante - In partenza per Gaza la nave italiana Vulcano, un ospedale galleggiante RaiNews

Israele-Hamas, le news di oggi. Colloqui in corso per scambio di prigionieri. Casa Bianca: “Non abbiamo prove che ... la Repubblica

“Sicurezza per Israele, garanzia dell’indipendenza e della sicurezza di Israele e uno Stato per il popolo palestinese: entrambi i Paesi possono vivere in pace”.I soldati sono impegnati in scontri a fuoco con i miliziani di Hamas, individuano i tunnnel e li fanno saltare in aria. (LAPRESSE) L'esercito israeliano ha diffuso un nuovo video delle azioni sul ...