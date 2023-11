Ismea Bandi 2024

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Molti imprenditori del settore agricolo e ittico attendono l’uscita dei2023, fra cui spicca il Fondo Innovazione destinato alle piccole e medie imprese che desiderano cogliere opportunità per accrescere il proprio business. Negli ultimi anni sono già stati offerti dei sostanziosi incentivi alle imprese italiane per poter avere dei soldi da investire in attività capaci di accogliere tecnologie all’avanguardia, per una produzione più efficiente anche a fronte di un minor impatto ambientale. Difatti, attraverso la Legge di Bilancio 2023 era stato introdotto il Credito d’Imposta 4.0, con percentuali di agevolazione diverse in base a quanti milioni si sarebbero investiti. Il Fondo Innovazione, insieme al Fondo PNRR, rappresenta un’altra modalità per consentire alle PMI di rinnovarsi dal punto di vista tecnologico, attingendo ad un ...

... soprattutto, il Responsabile della Direzione Servizi per le Imprese di, Giorgio Venceslai, ... Per comprendere come stanno procedendo i lavori di preparazione deiregionali riguardanti ...

Contributi Bando ISMEA dal 48% al 95% Trattori e Attrezzature ... Bandi Contributi Regione

AGRICOLTURA: IL CONVEGNO FEDERACMA SUL FONDO ... www.ferrutensil.com

È stato pubblicato sul sito di ISMEA l'avviso di apertura dello sportello per la presentazione delle domande per il Fondo per l'Innovazione in agricoltura ISMEA. Dalle ore 12:00 del giorno 15 novembre ...Contributi a fondo perduto agricoltura fino al 100%, aperta la piattaforma per la domanda dei bonus: ecco come fare ...