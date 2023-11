Io minacciato dall' ospedale La verità del padre di Indi

(Di mercoledì 8 novembre 2023) «Faccio appello al Governo britannico affinché permetta adi andare in Italia prima che sia troppo tardi. Comenon ho mai chiesto o implorato nulla in vita mia ma ora prego il governo britannico di aiutarmi a salvare la vita di nostra figlia». Questo l'accorato appello di Dean Gregory, ildella bimba affetta da una rara malattia del Dna mitocondriale. «È vergognoso che l'e i tribunali del Regno Unito ignorino semplicemente l'offerta del Governo italiano», ha detto Gregory, dopo la nuova pronuncia del giudice, secondo quanto riferisce Christian Concern, l'organizzazione che supporta i genitori di. «Ho dovuto affrontare ripetute minacce da parte dell'- racconta - hanno cercato di intimidirmi e di accelerare la morte di ...

... lunedì i vertici Nhs avevano già "di interrompere il supporto vitale di Indi in ... evidenziano'organizzazione britannica.

